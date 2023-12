Gli effetti dell’attacco ransomware a Westpole dell’8 dicembre

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 19 dicembre 2023) Un grande classico dell’epoca moderna: grancassa mediatica quando si parla di attacchi di tipo DDoS e annunci in tono minore quando si tratta di attacchiche hanno(a medio e lungo termine) di gran lunga superiore. Quel che è successo all’alba dello scorso 8in Italia rientra nella seconda fattispecie. Il gruppo di cybercriminali Lockbit, molto attivi (anche se dal profilo mediatico molto più basso rispetto, per esempio, ai “burloni” di NoName057) da anni a livello internazionali, ha preso di mira con un attacco i sistemi informatici dinel nostro Paese. Non si tratta di un’azienda “qualunque”, ma di un colpo al cuore delle infrastrutture cloud su cui si appoggia buona parte della Pubblica Amministrazione del Bel Paese. LEGGI ANCHE > Nessun attacco hacker all’Agenzia delle ...