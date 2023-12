Gli auguri social a … Lorenzo Buffon

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 19 dicembre 2023) TantiIl 19 dicembre del 1929 nasce l’ex portiere del Milan,e proprio il club meneghino gli ha fatto glisui. Per l’ex portiere ben dieci anni in rossonero in cui ha totalizzato 275 presenze. Dopo la lunga parentesi con il Diavolo ha vestito la maglia del Genoa per una stagione. Dal Grifone all’Inter dov’è rimasto pre tre anni. Nel campionato 1963-1964 veste la maglia della Fiorentina. Di seguito il post dedicato all’ex numero 1: One of our all-time great goalkeepers turns 94 today! #SempreMilan pic.twitter.com/SizOilHfqo — AC Milan (@acmilan) December 19, 2023 Aglidel club si uniscono i nostri. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.