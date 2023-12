Gli attacchi Houthi nel Mar Rosso | il rischio escalation e il piano degli Usa per una coalizione

Mar Rosso: coalizione Usa per garantire la sicurezza c'è anche l'Italia

Usa hanno annunciato una coalizione per reprimeredi missili e droni da parte dei ribelli Houthi dello Yemen. Dieci i paesi che ne fanno parte, fra cui l'Italia. La sfidaHouti stanotte avevano lanciato la sfida agli Usa affermando ...

Flotta anti-Houthi per contrastare gli attacchi nel Mar Rosso: gli Usa chiedono le navi italiane la Repubblica

Gli attacchi nel Mar Rosso fermano i trasporti marittimi: si rischia il caos logistico sulla rotta Europa-Asia - 24+ 24+

Bollette, la crisi del Mar Rosso mette a rischio i tagli di gennaio: ecco come cambiano i prezzi

Gli attacchi nel Mar Rosso non si fermano e per le bollette torna lo spettro rincari. Se il blocco del canale di Suez non dovesse risolversi entro fine anno si deve mettere in conto di veder sfumare..

Guerra Israele-Hamas, ultime news di oggi: si tratta per gli ostaggi, attacco aereo sull'ospedale al-Shifa

Giorno 74 della guerra fra Israele e Hamas. Il bilancio delle vittime palestinesi provocate dal conflitto, secondo quanto riferito dal ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas, sarebbe di c ...