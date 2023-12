Giustizia? Il processo-lumaca e una riforma necessaria che non arriva mai

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) La notizia è da sgranare gli occhi. Due giudici sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire lo Stato perlenta. Hanno preso in carica unnel 1985 e lo hanno concluso nel 2003, dopo diciotto anni. Altri venti ce ne sono voluti perché le toghe pagassero la loro sciatteria, o quantomeno lentezza. È un miracolo che dopo quasi quarant'anni tutti i protagonisti della vicenda siano ancora in vita. Probabilmente i magistrati perdigiorno saranno in pensione e il caso che non vestano più la toga può spiegarne la condanna. La parabola Davigo insegna infatti che solo quando lascia i tribunali un giudice diventa un cittadino come gli altri, e quindi condannabile. L'entità della somma è piuttosto esigua: 5.650 euro per una quindicina d'anni. Se si dà per scontato che almeno tre ce ne vogliono perre a sentenza, ...