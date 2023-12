Giustizia | Giachetti | ' anche governo sotto ricatto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “Nelle rivelazioni del ministro Crosetto non vedo alcuno scandalo bensì la descrizione di una realtà che va avanti ormai da trent'anni: una parte della magistratura condiziona la vita dei governi e in partedella politica”. Lo ha detto Roberto, deputato di Italia Viva, dopo l'informativa alla Camera del ministro Guido Crosetto. “Cito tre esempi. In questi giorni si è scoperto che l'avviso di garanzia arrivato nel 1994 a Silvio Berlusconi nel corso di una sessione internazionale era stato rivelato al Corriere della Sera 8 ore prima che al diretto interessato. IlProdi fu fatto saltare attraverso un'indagine contro la moglie dell'allora ministro dellaClemente Mastella, poi terminata con un'assoluzione. Altro esempio sono le indagini delle procure di Firenze, ...