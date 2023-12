Giustizia | Della Vedova | ' Crosetto attacca giudici ma suo governo per nulla garantista'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Il Ministronon ha risposto al tema delle parole specificatamente usate nell'intervista al Corriere nella sua funzione di ministro e ha parlato d'altro. E allora parliamo d'altro e parliamo di garantismo:sta in unche va nella direzione opposta al garantismo". Lo ha detto nell'aula di Montecitorio il deputato di +Europa, Benedetto. "Uncon un magistrato come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e cioè Mantovano, che secondo articoli di stampa mai smentiti avrebbe bloccato la nomina di un giudice di Bologna “reo” di aver archiviato un caso relativo al suicidio assistito. Unche, a fronte di 30mila innocenti in carcere, si inventa nuovi reati che aumenteranno gli innocenti in ...