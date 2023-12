Giustizia | Crosetto | “Si chiuda lo scontro aperto nel ’94” Ma per il Pd le toghe rosse non esistono

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Guidoè tornato alla Camera per chiarire nuovamente il senso delle sue affermazioni sulla magistratura. Quella di oggi, che ha avuto la forma dell’informativa urgente, è stata la seconda occasione in cui il ministro ha affrontato l’argomento a Montecitorio. La prima era stata la risposta a una interpellanza di Benedetto Della Vedova.lo ha ricordato, lasciando intendere chiaramente di considerarla una circostanza anomala e ciononostante di esservisi prestato “per il rispetto che mi lega a questa istituzione e che mi concede di spiegare oggi quelle parole a cui non ho dato il peso che qualcuno ha voluto dare, ma che ritengo abbiano peso”. Quale sia quel pesolo ha ribadito con nettezza parlando di separazione dei poteri, di “regole di convivenza”, della necessità che ognuno di quei poteri possa “operare in ...