Giurì d’Onore | cos’è | come funziona e quando viene costituito

(Di martedì 19 dicembre 2023) Roma, 19 dicembre 2023 – “nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al presidente della Camera di nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza dell’accusa“. È l’articolo 58 del Regolamento della Camera che indicae quali sono le funzioni di un. Si tratta della commissione la cui costituzione è stata chiesta dal presidente del M5s Giuseppe Conte per l’intervento di giovedì al Senato in cui la premier Giorgia Meloni, in replica al dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ha attaccato il Governo Conte due sul Mes, mostrando in aula il fax con cui l’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il 20 gennaio del 2021, diede istruzioni all’ambasciatore a Bruxelles di sottoscrivere le modifiche ...