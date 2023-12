Giù le mani da Babbo Natale!

Leggi su leurispes

(Di martedì 19 dicembre 2023) C’è una fiaba sul Natale la cui lettura può essere facilmente raccomandata. L’ha scritta Louise Lou Salomé per i figli di una sua cara amica, Bubi e Schnuppi, nomi di fantasia, giocosi e curiosi come le poche pagine in cui si svolge il racconto1. Leggerla aiuterebbe a dare una risposta non scontata e banale ai tanti bambini (forse oggi meno numerosi di una volta) che s’interrogano sulla reale identità ed esistenza diNatale. Lou Salomé è stata una filosofa e una delle prime psicoanaliste del Novecento; conosciuta anche per la sua amicizia con Nietzsche e Rilke, aveva un grande talento nella scrittura. Solo un nome che designa quanto di gradevole la vita sa offrire La fiaba prende le mosse dal più classico degli incipit: l’incontro con un vecchio che, accorciata la barba e smessa la divisa rossa, sembra avere tutte le fattezze di unNatale ...