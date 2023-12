Giovanni Allevi | il nuovo scatto dall’ospedale | “Continuo a vivere”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 dicembre 2023)posta une cita Giulio Cesare per aggiornare sulle sue condizioni di salute: “”, scrive il pianista e compositore, che nel 2022 ha annunciato di essere stato colpito da un mieloma. Nella foto condivisa il musicista appare con una mascherina a coprire il volto, un cappello in testa e un bustino mentre fa il segno della vittoria con le dita.Leggi anche:tornerà a suonare a SanremoLeggi anche:torna sui social: come sta il famoso musicista Le ultime notizie del pianista “Giulio Cesare dice che è più facile trovare uomini disposti a morire che trovare quelli disposti a sopportare il dolore con pazienza. Beh, ...