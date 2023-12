Ginnastica artistica | Nicola Bartolini | “Sono tornato nella stanza dello spirito e del tempo”

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023)può ritenersi soddisfatto della stagione ormai andata in archivio, avendo centrato il grande obiettivo della qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 con la squadra italiana maschile di. Il 27enne sardo ha recitato un ruolo importante nell’impresa della formazione tricolore, che ha strappato il pass a cinque cerchi accedendo all’atto conclusivo degli ultimi Mondiali di Anversa. Il capitano della Nazionale, oro iridato 2021 al corpo libero, ha parlato proprio di questo e di tanto altro in un’intervista andata in onda nell’ultima puntata di Ginnasticomania, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È un piccolo sogno che si realizza anche perché ero stato protagonista delle precedenti due mandate, in cui la qualificazione era stata mancata. Diciamo che è stata una ...