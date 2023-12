Giachetti Iv sta con Crosetto | “La magistratura condiziona la politica” E cita i casi Berlusconi | Mastella e Renzi

(Di martedì 19 dicembre 2023) “Non mi sorprende nulla di quanto ha detto, ha scoperto l’acqua calda”. Roberto, deputato di Italia viva, ha espresso così alla Camera il suo sostegno alle parole del ministro Guido, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva attaccato i magistrati. “Lala, accade da anni” ha detto, che hato irelativi a Silvio, Clementee Matteo: “È una realtà che ci accompagna da 30 anni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Finiscono in Parlamento le anomalie dell’inchiesta “ Eyphemos ”, riportate sul Foglio lo scorso 28 settembre. Intercettazioni trascritte male, ... (ilfoglio)

I dubbi sulla morte di Stefano Dal Corso nel carcere di Oristano

La procuraesaminando la testimonianza per capire se sia attendibile, ha detto l'avvocata ... Lo scorso ottobre il deputato di Italia Viva Robertoaveva presentato un'interrogazione ...

Giachetti (Iv) sta con Crosetto: “La magistratura condiziona la politica” Il Fatto Quotidiano

L'onorevole Giachetti racconta il suo tumore: «È la diagnosi che ti ribalta tutto» Open

Il tetto del Policlinico (all’ombra delle nomine)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

L’assalto di Fratelli d’Italia alle poltrone della sanità lombarda: manager ciellini da piazzare nei posti chiave

A fine mese i nuovi direttori generali di ospedali e Ats: ecco i nomi in lista. Braccio di ferro in giunta sulla spartizione del potere in corsia ...