Già sul Ponte di Messina sventola bandiera bianca?

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Nessuno se lo augura o ci spera, ovviamente. Ma sono molti gli scricchiolii che lasciano intravvedere -o rendono evidenti- inciampi e incertezze, ripensamenti o manomissioni e “atti d’imperio” che gettano ombre oscure sull’auspicato “corridoio” che, “attraversando” non solo virtualmente il Mediterraneo e gran parte dell’Europa, potrebbe congiungere Palermo e Reggio Calabria alla Scandinavia. Forse mai, sulla progettata (o auspicata) costruzione delche dovrebbe unire Isola e “Stivale” (mari Tirreno e Ionio, comuni die Villa San Giovanni), tanta è stata la polemica insorta e che non accenna a fermarsi. Probabilmente perché sono troppe le domande formulate che ancora non ricevono risposte del tutto ...