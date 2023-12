GF | Beatrice Luzzi svela retroscena su autori e Varrese | «Mi ha spaventato»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 19 dicembre 2023) In queste ore,si è lasciata andare a delle confessioni molto forti che riguardano Massimiliano. La concorrente si trovava a letto con Marco Maddaloni quando, improvvisamente, ha iniziato a confidarsi con il coinquilino rivelando quanto accaduto tra lei, glidel Grande Fratello e Massimiliano prima che Alfonso Signorini redarguisse l'attore durante la puntata di sabato scorso del GF. La donna ha esordito dicendo che, in realtà, queste sono cose di cui non si dovrebbe parlare, probabilmente per specifica volontà della produzione del reality show. Malgrado questo, però, la protagonista ha sentito il bisogno di aprirsi con il suo coinquilino che, al momento, sembra essere uno dei pochi schierato dalla parte della donna. Durante la conversazione,ha tirato in ballo ...