GF 2023 | la rivelazione della madre di Greta Rossetti | “Mirko e Perla hanno un accordo”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ladiè stata ospite di Giulia Provvedi e tra le tante cose ha parlato del rapporto traBrunetti eVatiero, insinuando che tra i due ci potrebbe essere qualcosa di pilotato per uscire bene agli occhi del pubblico. A quel punto si è trovata in disuna delle Donatella, così che è iniziata un’aspra discussione tra le due donne. GF: l’accusa di Marcella Bonifacio aBrunetti eVatiero Ladiè stata ospite a Casa SDL così che ha vuotato il sacco suBrunetti dicendo tutto ciò che pensa su di lui. E poi, in riferimento al rapporto conVatiero, li ha accusati di avere un ...