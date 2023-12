GF 2023 | Angelica Baraldi smentisce il flirt tra Anita e l’autore | i dubbi di Ciro Petrone

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 dicembre 2023)si trovava in compagnia di Mirko Brunetti e dicosì ne ha approfittato per rispondere ad alcune curiosità dei fan del GF, tra cui quella sul presuntotraOlivieri e un autore. L’ex concorrente ha subito provveduto a negare tutto con decisione, mentreha espresso le sue perplessità non sembrando convinto di quanto detto da. Si arriverà a capo di questo mistero? GFsi espone suOlivieriha fatto una lunga diretta su Instagram insieme a Mirko Brunetti ein cui hanno risposto alle domande ...