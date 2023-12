Gesesa | guasto improvviso in contrada Montecalvo | irregolarità nell’erogazione idrica

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto-Benevento, questa seraina causa di un. Comunichiamo che a causa di unad un’apparecchiatura idraulica inquesta sera si potranno verificare, quali bassa pressione o mancanza d’acqua in tutto il territorio della. I nostri tecnici sono già a lavoro. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800511717. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Benevento, lunedì interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria alla rete

Lunedì 18 dicembre, a Benevento, è prevista l'interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria in via Torretta. A comunicarlo la società gesesa che ...