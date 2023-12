Gesac | borse di studio a migranti e rifugiati per metter loro di andare all’Università

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023)dia studentiper sostenere ilinserimento universitario. E’ stato presentato oggi il protocollo d’intesa tra, società che gestisce l’Aeroporto internazionale di Napoli, Università Federico II e Comunità di Sant’Egidio, firmato in occasione delle celebrazioni degli 800 anni dalla fondazione dell’ateneo federiciano. L’accordo prevede l‘erogazione, da parte di, di 16ditriennali a beneficio di studenti, inclusi coche giungono in Italia attraverso i corridoi umanitari della Comunità di Sant’Egidio e i corridoi universitari attivati da Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i ...