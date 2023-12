Germania | bloccati gli incentivi alle auto elettriche In dubbio anche i fondi per il 2024

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Inle sentenze si applicano, non si commentano. E come conseguenza della decisione dei giudici di Karlsruhe, dove ha sede la Corte Costituzionale, che ha bocciato l’ingente trasferimento di risorse dalla lotta alla conseguenze della pandemia al contenimento del cambiamento climatico, il ministro dell’economia e vice cancelliere, il verde Robert Habeck, ha chiuso i rubinetti degli ecoper le. Con una decisione annunciata sabato scorso, ha anticipato alla sera del giorno dopo, la domenica, la scadenza per l’ammissione ai contributi governativi per l’acquisto dia zero emissioni (o a idrogeno). Il provvedimento, quello sì, è stato pesantemente criticato,dagli stessi banchi della maggioranza, in caduta libera nei sondaggi. Ma l’esecutivo a ...