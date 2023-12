Genoa | rinviato il rinnovo di Gilardino | il motivo della decisione

(Di martedì 19 dicembre 2023), non è ancora tempo diper Alberto: ilsocietà rossoblù Come riferisce Il Secolo XIX, in casanon si pensa ancora aldi Alberto, nonostante la voglia sia quella di continuare con l’attuale allenatore. Il club, però, avrebbe intenzione di pensare prima ai risultati sul campo e solamente a stagione inoltrata avviare i discorsi con il tecnico per il suo prolungamento.

Napoli, il "Maradona" chiede il ritorno alla vittoria in casa

Il pareggio della Juventus ieri contro ilapre qualche spiraglio per poter rientrare nella ... Tuttavia, prosegue l'emergenza in difesa: il recupero di Mario Rui potrebbe essere, e quindi ...

GENOVA - "Quando Massimo Leopizzi voleva i soldi i modi non erano di certo gentili". Lo ha detto in aula al processo per le presunte estorsioni al Genoa da parte degli ultrà, Roberto Anchini, direttor ...

Il testimone ha spiegato come avveniva il reclutamento degli steward da impiegare a Marassi Genova - "Quando Massimo Leopizzi voleva i soldi i modi non erano di certo gentili". Lo ha detto in aula al ...