Genoa - Juventus | la moviola | il mani di Bani e il fallo di Malinovskyi su Yildiz

AGI - La Juventus frena a Marassi e non va oltre il pareggio per 1-1 contro un Genoa volitivo, mancando il temporaneo sorpasso sull'Inter ... (agi)

Genoa-Juventus ha portato con sé un pari tra le due squadre, ma anche numerose polemiche per l’arbitraggio di Massa con Fabbri al Var. Una ... (sportface)

Lazio-Inter è terminata con la vittoria della squadra di Inzaghi che vola a +4 sulla Juventus. A far discutere è un tocco di mano di Gila non ... (inter-news)

“Questa giornata è andata meglio della scorsa, in cui poteva mo fare oggettivamente meglio. Questa, se leviamo un episodio a Genova, è stata ... (sportface)

Allegri ribalta Giuntoli, è finita: niente Juventus

Allegri va contro Giuntoli e rifiuta il colpo a centrocampo: trattativa sfumata con laLa frenata di Marassi contro ilha allungato la distanza tra l'Inter e lain campionato. I nerazzurri continuano a comandare la classifica ma questa volta con un vantaggio di ...

Genoa-Juve, le valutazioni del designatore Rocchi sugli episodi di Malinovskyi e Bani Sky Sport

Genoa-Juve non è ancora finita: “Massa squalificato e partita da rigiocare” CalcioMercato.it

Fratini: "Juve su Patino a gennaio, c'è anche il Milan, ma per fine stagione"

Intervenuto a "TvPlay", l'intermediario Michele Fratini si sofferma sul presunto interesse di Juventus e Milan nei confronti di Charlie Patino, centrocampista inglese classe 2003 dell'Arsenal, ...

Rocchi sull'arbitraggio di Genoa-Juventus: "Unico chiaro errore il mancato rosso a Malinovskyi"

L'arbitraggio di Davide Massa in Genoa-Juventus è stato uno dei più criticati in questo weekend di Serie A e la sua prestazione non è piaciuta a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri. Nonostante… ...