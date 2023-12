(Di martedì 19 dicembre 2023) Lunga intervista questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX per il direttore sportivo del, Marco. Tra i tanti temi trattati, a...

Radu Dragusin è sicuramente uno dei giovani difensori più attenzionati in Italia, vista la buona stagione in Serie B con il Genoa ... (calciomercato)

Genoa, il mercato secondo Ottolini

Intervista al direttore ...

Genoa, il mercato secondo Ottolini Il Secolo XIX

Genoa, Ottolini su Gudmundsson: "Islandese atipico, contenti di averlo con noi" TUTTO mercato WEB

Genoa, il ds Ottolini: 'I big restano. Zanoli ci piace, Pellegri è legato al Grifone...'

Lunga intervista questa mattina sulle colonne de Il Secolo XIX per il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini. Tra i tanti temi trattati, a due settimane dalla riapertura delle trattative, non po ...

Genoa, il mercato secondo Ottolini

Genova – Tutto è partito da Venezia, in un pomeriggio di quasi due anni fa. «Lavoravo per la Juventus, giocava il Genoa e rimasi impressionato da Gudmundsson. Ma anche da quei tifosi che non smettevan ...