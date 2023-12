Gaza | Hamas respinge la proposta di Israele per il rilascio degli ostaggi

(Di martedì 19 dicembre 2023) 19 dic 07:42 Media:peravrebbe respinto unaavanzata daper un accordo per il. Lo riporta il quotidiano ...

Israele ha scoperto nei pressi del valico di Erez con il nord della Striscia un "enorme sistema di tunnel che si divide in vari rami con una ... (ilgiornaleditalia)

Tre ostaggi israeliani anziani e malati sono apparsi in un video diffuso dalle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas , e rilanciato da ... (ilfattoquotidiano)

Usando la terminologia che ha già utilizzato per riferirsi a una Gaza governata dall'Autorità Palestinese, il primo ministro israeliano ha postato ... (247.libero)

Terremoto nel Guansu, almeno 120 morti. Soccorritori al gelo in cerca di superstiti

Un aumento legato ad arresti in massa dall'inizio della guerra con, a, e per i numerosi raid in Cisgiordania. La scorsa settimana il numero di prigionieri ammontava a circa 19.372, 3mila ...

Guerra Israele-Hamas, Gaza sotto assedio: news del 16 dicembre Sky Tg24

TAJANI: COME GLI USA VOGLIAMO LA TREGUA

“Ci siamo astenuti perché i testi proposti non esprimevano alcuna condanna nei confronti di Hamas, che è la vera responsabile della crisi in Medioriente. Adesso, invece, il Consiglio di sicurezza potr ...

Guerra Israele-Hamas, l'obiettivo degli Usa: "Impegno per uno Stato palestinese"

Il segretario di Stato Blinken ha chiarito la posizione degli Usa sul conflitto in Medio Oriente: creare uno Stato palestinese indipendente ...