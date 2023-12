Gattuso | «Se domani pensiamo al panettone | alle vacanze di Natale e allo Champagne prendiamo gol»

(Di martedì 19 dicembre 2023)natore del Marsiglia, in conferenza stampa prima di affrontare il Montpellier per l’ultima giornata di Ligue 1 del 2023 ha messo in guardia i suoi giocatori dal rischio di farsi distrarre dai preparativi natalizi. L’natore del Marsiglia ha raccontato che già da giocatore soffriva questo periodo, soprattutto agli inizi della carriera. Infatti, secondo, ilè una forte fonte di distrazione per i giocatori. Le parole diriportate da Rmc Sport: «affrontiamo il Montpellier, una squadra che spaventa in transizione. Sarà una partita molto, molto difficile. E penso chesealla valigia, al papà, alla mamma, ai figli, alla nonna, al nonno… prenderemo tanti gol». E ancora: «Queste cose ...

