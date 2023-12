G7 Tajani | Daremo priorità a Ucraina | Medio Oriente e IA

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) “La presidenza italiana del G7 ruoterà attorno a tre pilastri fondamentali: la situazione in, la situazione ine l’intelligenza artificiale. Il primo meeting si svolgerà nell’isola di Capri, il secondo a Fiuggi, non lontano da Roma, dopo la pausa estiva”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio(Nella foto), nel corso della conferenza stampa tenuta insieme all’omologo britannico David Cameron, a margine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. “Intendiamo anche guardare a sud – ha continuato– non solo perché è una nostrama anche per una questione di stabilità nel Mediterraneo e nel continente africano”. (Red/Dire)