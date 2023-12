Furto di oltre 700mila euro all’industriale Rocca | indagata la segretaria che aveva accesso a conti e carte Coi soldi ha comprato una villa

(Di martedì 19 dicembre 2023) Unaè accusata di aver portato viaper cui lavorava. La donna, da quanto emerge dall’inchiesta della Procura e della Gdf di Milano,alla movimentazione deidi Tommaso, di cui era assistente personale, e avrebbe utilizzato iper comprarsi casa, ma anche per varie spese personali. A sporgere denuncia è statostesso, nipote di Gianfelice, fondatore del gruppo Techint. Alla donna sono stati sequestrati, come misura preventiva, beni per767mila. La misura è stata disposta dal giudice su richiesta del dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. La ...

“Spero che Briatore sia andato in questura a far denuncia oltre che a fare una storia ” su Instagram. Così il sindaco di Milano , Giuseppe Sala , ha ... (ilfattoquotidiano)

Auto rubate in discarica abusiva nel Catanese, due denunce

... trovandosi di fronte ad un vero e proprio 'immondezzaio' di900 metri quadri, al cui interno ... scovando così 2 veicoli provento di, il primo ancora integro, di proprietà di una società di ...

Milano, tre 60enni tentano furto in una boutique di lusso in via Cusani: sotto la giacca una borsa Yves Saint Laurent da oltre 2mila euro Corriere Milano

Maxi furto in abitazione, in auto oltre 65mila euro. Presi dopo la folle corsa in autostrada LA NAZIONE

Nissan X-Trail 2.0 dCi 4WD Tekna del 2018 usata a Torino

Per informazioni: - Telefono fisso: 0114537611 - Email: [email protected] - St. Pianezza, 275 Torino (uscita tangenziale: c.so Regina Margherita) Nelle nostre 8 sedi potrai scegliere tra oltre 500 ...

Così rubano le borse nelle boutique di lusso: un video smaschera i ladri

Hanno rubato una borsa in una lussuosa boutique nel cuore di Milano. Poliziotti in servizio in via Cusani hanno arrestato tre uomini per furto aggravato: si… Leggi ...