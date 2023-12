Frosinone con qualche problema verso Napoli | annuncio del ds

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023) Stasera partirà il viaggio in Coppa Italia deldi Walter Mazzarri, che affronterà ildi Eusebio Di Francesco. Si torna in campo, o meglio, iltorna sul rettangolo verde. Questa sera, al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, andrà in scena la sfida contro ildi Eusebio Di Francesco, che inaugurerà il cammino degli azzurri in Coppa Italia. Il, campione d’Italia, è reduce da due stagioni positive che l’hanno visto ritornare dapprima in Champions e successivamente conquistare lo scudetto. L’unica pecca delle due annate di Spalletti, è stata rappresentata proprio dalla Coppa Italia, che ha visto i partenopei sempre sconfitti agli ottavi di finale., la situazione dei ciociari C’è tanta ...