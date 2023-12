Frosinone | Angelozzi | “Tanti club di Premier seguono Soulè ogni settimana Diventerà un top”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ildi Eusebio Di Francesco sta facendo bene, anche e soprattutto grazie alle prestazioni di Mathiasche si è preso la scena in quel della Ciociaria. A parlare del futuro dell’attaccante, al momento di proprietà della Juventus, ma in prestito al, è stato il direttore sportivo delgiallo blu Guido. Queste le parole diprima del match di Coppa Italia contro il Napoli: “In questo periodo si parla molto di Soulé ma io dico tutti quanti. E poi non dimenticherei nemmeno chi c’era lo scorso anno, i Gelli e i Monterisi. Sono calciatori che non giocavano in Serie C e ora stanno facendo bene in Serie A. Anche Oyono l’abbiamo preso in Serie C, siamo coraggiosi e abbiamo un po’ di fortuna oltre a un allenatore molto bravo. La Juve ha dirigenti ...