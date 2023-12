Frankenstein Junior | i bloopers del film in un video | risate e papere

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 dicembre 2023)di Mel Brooks è riconosciuto come una delle commedie più divertenti di sempre, ma c’è qualcosa di ancora più spassoso del: isul set, raccolti in un. Lo stesso regista ha raccontato nella sua autobiografia, Tutto su di me!, che durante le riprese non è stato possibile trattenere le. Aveva quindi dotato tutta la crew di fazzoletti che erano obbligati a mordere ogni volta che sentivano lo stimolo a sganasciarsi (praticamente sempre). E non fatichiamo a crederlo. Nelpossiamo notare l’atmosfera ilare che aveva travolto tutto il cast. Dallo straordinario Gene Wilder, autore di soggetto e sceneggiatura, a Marty Feldman. Da Cloris Leachman, l’impagabile Frau Frau Blücher, a Teri Garr, la mitica Inga. A Leachman, per ...