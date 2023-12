Fragranze ipnotiche | profumi o pozioni?

Leggi su amica

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sono come sguardi magnetici, iipnotici.magnetiche che riescono ad attrarre, coinvolgere e far girare la testa. Sono effluvi persistenti che durano e perdurano e riescono a coinvolgere lo spirito oltre che l’olfatto. Sono creazioni intossicanti che possono intervenire – come qualsiasi altro profumo del resto – sul nostro cervello e sul nostro stato emotivo. Il termine ipnotici, evoca la loro naturale propensione a restringere il campo della coscienza e della razionalità, tipica di questi effluvi. Una circostanza che avviene, anche in caso di ipnosi. Come in uno stato di leggera trance, si è prepotentemente spinti a concentrarsi sulla propria interiorità e su sentimenti e ricordi. Alcune...