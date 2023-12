(Di martedì 19 dicembre 2023) L’ufficio, che si aggiunge allo stabilimento di Rossano, vuole diventare un punto di riferimento per i cittadini, 19 Dicembre 2023- Lerappresentano il futuro nel campo della gestione intelligente e attenta all’ambiente dei consumi energetici di privati e imprese. Lo ha capito l’Unione Europea, che ha istituito una serie di misure a

(Adnkronos) - L'ufficio, che si aggiunge allo stabilimento di Rossano, vuole diventare un punto di riferimento per i cittadini Cosenza , 19 Dicembre ... (liberoquotidiano)

'Un muro di pale eoliche fra il mare e i boschi dell'Alta Gallura, no al far west energetico in Sardegna'

... aventi una potenza complessiva di 1,93 GW (i 1.926 MW esistenti, di cui 1.054 MW di energia eolica a terra + 872 di energia solare, dati Terna, 2021 ). Un'overdose di energia che non ...

Fotovoltaica Srl apre la sua seconda sede, Cataldo Romeo: “A Cosenza il centro dedicato alle comunità energetiche” Adnkronos

ROMEO GROUP FOTOVOLTAICA IN 1ALINEA PER CONTRIBUIRE ALLA ECOSOSTENIBILITÀ Cronache TV

Fotovoltaica Srl apre la sua seconda sede, Cataldo Romeo: “A Cosenza il centro dedicato alle comunità energetiche”

Fotovoltaica Srl, azienda pioniera del fotovoltaico in Calabria e tra le prime in Italia, per esempio, lo ha fatto aprendo una nuova sede dedicata proprio alle comunità energetiche. Il secondo centro, ...

Il fotovoltaico di Centrica Business Solutions per Media Profili

Centrica Business Solutions ha progettato e installato su una superficie di 64.000 mq un impianto fotovoltaico da 3,5 MWp per l’azienda Media Profili. Si tratta di uno dei più grandi impianti ...