Foto nuda per castigo alla giocatrice minorenne E il pallavolista finisce a giudizio

(Di martedì 19 dicembre 2023) Stefano Catena, giocatore professionista di volley, avrebbe approfittato di un momento di grande fragilità emotiva per circuire la giovane vittima e farsi inviare gli scatti tramite Facebook: sarebbe stata un'insegnante a intuire che qualcosa non andava

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del pallavolista Stefano Catena per pornografia minorile . Il giocatore è accusato di aver ... (open.online)

Civitavecchia - Foto nuda 'per castigo', l'ex pallavolista Stefano Catena chiedeva pose hard a minorenne

Catena è molto interessato a quella bambina precocemente sviluppata e su come si sarebbe evoluto quello sviluppo tanto da chiederle unaper capire come 'stava messa'. Catena inizia un vero ...

