FOTO Natale in ospedale | dalle Istituzioni doni ai bimbi del Moscati

Le autorità cittadine vicine ai piccoli malati. Il Prefetto e il Questore di Avellino, rispettivamente Paola Spena e Nicolino Pepe, nel reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe per regalare un momento di svago ai bambini costretti per motivi di salute a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Accolti dal Direttore generale Renato Pizzuti, dal Direttore sanitario, Rosario Lanzetta, dall'Amministrativo, Chiara Di Biase, e dal responsabile dell'Unità operativa di Pediatria, Giovanna Roberta Vega, l'iniziativa per rinsaldare il patto di solidarietà siglato tacitamente tra le autorità cittadine nei confronti delle persone fragili e vulnerabili. «È un onore per noi accogliere il Questore e il Prefetto – evidenzia il manager Pizzuti -. La loro presenza è un segno tangibile di sostegno e di affetto ...