FOTO Esplode una bombola del gas in appartamento | due feriti

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- Forse il guasto ad unadel gas che è esplosa, il motivo che avrebbe portato all’incendio che ha interessato un palazzo di Eboli sito in via Di Vittorio. L’episodio è accaduto pochi minuti fa. La fuga di gas ha provocato fumo e fiamme che hanno interessato una palazzina ebolitana. Gli inquilini, alla vista delle fiamme hanno allertato il 112 e i caschi rossi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno domato le fiamme, messo in sicurezza l’area ed evacuato il palazzo. Due le persone ferite nell’esplosione delladi gas che ha provocato la distruzione dell’interno di unsito nel palazzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.