Formazioni ufficiali Napoli-Frosinone | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 dicembre 2023) per il match di Coppa Italia in programma alle 21 Comunicate ledi, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed in programma alle 21 al Maradona.(4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Osimhen, Rrahmani, Politano, Di Lorenzo, Zerbin, Russo, D’Avino, Lobotka, Kvaratskhelia.(3-5-2): Cerofolini; Okoli, Monterisi, Lusuardi; Kvernadze, Bourabia, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Cheddira, Caso. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Frattali, Turati, Romagnoli, Baez, Lulic, Kaio Jorge, Gelli, Soulé, Lirola, Harroui, Oyono, Ibrahimovic.