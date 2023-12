Florentines | croccanti cialde con miele | mandorle e cioccolato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 19 dicembre 2023) Avete presente quelle cialdine disottilissime con la base diamaro? Sono divine, vero?! I francesi le chiamano, ossia le Fiorentine, ma perché?! Visto che non mi risultano biscottini italiani, ho fatto alcune ricerche in rete. Ho scoperto che con ogni probabilità questi dolcetti sono nati a Versailles, in Francia, appunto, nel 17° secolo grazie alla creatività di un pasticcere chiamato appositamente per onorare la presenza a corte dei Medici di Firenze. Che sia storia o leggenda, francamente è irrilevante a fronte dell’estrema golosità di questi pasticcini!e scioglievoli al contempo, si accompagnano divinamente con un tè speziato e deliziano a fine pasto i nostri ospiti, intrattenendoli oltre misura a tavola. Il che, in questo periodo di feste, è un vero piacere… Chiacchiere ...