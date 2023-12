Fiumicino Tributi | il bilancio di un anno di attività al servizio dei cittadini

(Di martedì 19 dicembre 2023), 18 dicembre 2023 – Il Consiglio comunale di, con delibera approvata all’unanimità da maggioranza e opposizione, il 15 dicembre scorso ha dato il via alla procedura di acquisizione della(leggi qui), sottolineando, tra l’altro, la decisiva azione di risanamento posta in essere dalla nuova governance della società. Dopo 23 anni diche ha visto la partecipazione di un socio privato, laavrà il compito di tradurre operativamente le scelte politico-amministrative nel settore deilocali e delle entrate extra-tributarie, nell’esclusivo interesse pubblico. All’importante risultato ha certamente contribuito l’azione di radicale riordino della società, iniziata sei mesi fa, su input del ...

