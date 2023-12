Fiumicino | il Consiglio approva il Bilancio di previsione 2024-2026 | gli interventi previsti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023), 19 dicembre 2023 – Ilprevisionale per il triennio/26 è statoto oggi dalcomunale di. “Un quadro generale non ottimale per stilare ilma abbiamo trovato delle soluzioni alternative per alleggerire il peso sulle casse comunali. Grazie alla razionalizzazione dei costi è stato redatto unconcreto che porterà risultati tangibili, utili a migliorare lo stato generale della nostra città. Non impiegheremo risorse solo per fare propaganda politica”, ha dichiarato l’assessore al, Vincenzo D’Intino, durante il suo intervento. “La definizione di questoha tenuto conto di alcune criticità che ne hanno condizionato la redazione. L’iniziale ...