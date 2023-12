Fiumicino | Consiglio comunale convocato anche per il 21 dicembre

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023), 192023- il giorno 212023 si terrà il, alle ore 13.30 in prima convocazione, alle ore 15.30 in seconda convocazione. In discussione, all'ordine del giorno: la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive; i lavori di somma urgenza per l'intervento di "protezione delle abitazioni e di Viale Focene", a ridosso della costa, danneggiati in occasione dei forti venti di inizio novembre, a tutela della pubblica incolumità.