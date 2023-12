Firenze | il rider viene rapinato | i colleghi si vendicano e inseguono il ladro – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ala situazione è tesa a causa delle frequenti rapine subite dai. Due, riporta il Tirreno, in meno di ventiquattro ore. In questo, diffuso dalla pagina Welcome to Florence, si vede uninseguito dalderubato e alcuni suoi. L’uomo, braccato da decine di biciclette, si mette davanti ad una tranvia in movimento chiedendo aiuto e cercando di chiamare la polizia. Nella prima rapina, avvenuta in zona Rifredi, alcuni dei fattorini si sarebbero radunati e avrebbero ingaggiato una sorta di rissa con i presuntiri. Nel pomeriggio un altroè stato invece derubato in zona stazione Santa Maria Novella. La vittima ha poi sporto denuncia in questura, riporta la testata locale, accompagnata da tantissimi ...