Fiorentina | si punta al recupero di Bonaventura

(Di martedì 19 dicembre 2023) Seduta di allenamento in due gruppi per laal Viola Park a Bagno a Ripoli, a due giorni di distanza dal successo ottenuto ai danni del Verona. Per Biraghi e compagni lavoro suddiviso fra una prima parte dedicata al riscaldamento fisico-atletico e una seconda incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche. Non hanno effettuato allenamento con i propri compagni gli infortunati Dodo e Nico Gonzalez, con seduta personalizzata per, che è reduce da problemi a un tallone, che si trascina da oltre una settimana. L’obiettivo dello staff medico e tecnico gigliato è recuperare pienamente proprio il numero 5 per la gara di campionato in programma venerdì prossimo a Monza contro i brianzoli. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni anche di Riccardo Sottil, uscito domenica scorsa al termine del primo tempo per il riacutizzarsi di ...