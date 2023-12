Fiorella Mannoia ha figli? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata della cantante

(Di martedì 19 dicembre 2023)ha? Laè da sempre di grande interesse per il pubblico, ma cosa sappiamo di lei? Chi è suo marito? Carlo Di Francesco è il marito di, con cui laè convolata a nozze il 22 febbraio 2021. Lui è nato ad Avezzano, in provincia di L’aquila...

Di seguito un comunicato diffuso dalla Rai: Un cast stellare e pieno di novità per la prossima edizione del festival della Canzone Italiana. Il ... (noinotizie)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Rai: Un cast stellare e pieno di novità per la prossima edizione del festival della Canzone Italiana. Il ... (noinotizie)

Ci siamo, è già tempo di Sanremo 2024 . Amadeus , conduttore e direttore artistico, ha annuncia to i nomi dei big che parteciperanno alla ... (ilgiornaleditalia)

ROMA – Fiorella Mannoia torna al Festival di Sanremo 2024, per la sesta volta in gara sul palco dell’Ariston, a sette anni di distanza dalla ... (lopinionista)

Fiorella Mannoia torna al Festival di Sanremo 2024 , per la sesta volta in gara sul palco dell’Ariston Fiorella Mannoia torna al Festival di Sanremo ... ()

Susanna Parigi ha annunciato la propria morte in un post indirizzato ai suoi allievi del Conservatorio di Firenze

Nel corso della sua carriera Parigi aveva pubblicato dieci album e collaborato con numerosi artisti italiani, daa Riccardo Cocciante passando per Claudio Baglioni e Raf. Formatasi ...

Morta la cantautrice Susanna Parigi, lavorò con Baglioni e Mannoia Agenzia ANSA

Morta a 62 anni Susanna Parigi: da Mannoia a Cocciante le collaborazioni più importanti TGLA7

Chi è Susanna Parigi Causa della morte, marito e figli della cantautrice

Si è spenta a 62 anni Susanna Parigi: dalla causa della morte alla carriera fino alla vita privata. Ecco cosa c'è da sapere sulla musicista ...

Donizetti, Fiorella Mannoia con Danilo Rea: «Io e quel piano come un unico respiro»

Sabato 23 il concerto in duo: un grande pianista jazz e una grande voce cantautorale italiana. Che, del programma (pagine di altri grandi cantautori), dice: «Sono canzoni come non se ne scrivono più» ...