Finisce la 16ª giornata di Serie A | bagarre in zona Europa – FOTO

(Di martedì 19 dicembre 2023) Si è appena conclusa la 16ªdiA, la classifica ancora non sorride agli azzurri che però salgono di una posizione Una vittoria nel proprio stadio per scacciare via la maledizione. La 16ªdiA si è appena conclusa con gli azzurri che, dopo due mesi dall’ultima volta, sono tornati a vincere allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria in Champions sul Braga, anche in campionato la squadra di Walter Mazzarri torna a far felici i propri tifosi in casa. Quella per 2-1 sul Cagliari è stata una vittoria importante che servirà alla squadra da stimolo per cercare quella continuità che sta mancando da tutta la stagione. I gol di Osimhen e Kvaratskhelia, di nuovo insieme sul tabellino finale, sono un toccasana per i tifosi che ricordano così i momenti entusiasmanti della scorsa annata. La ...