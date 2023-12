Finalmente L’Arezzo vince e convince Perugia asfaltato senza pietà

Leggi su lortica

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sono arrivati al città di Arezzo con un vantaggio in classifica abissale, convinti di poter fare un sol boccone degli avversari in amaranto, ma si sono sbagliati. I biancorossi perugini stavolta hanno sbattuto contro un muro che li ha respinti, rispedendoli a casa con due pere in saccoccia. In veritàha giocato una gran partita, ordinata e arrembante, soprattutto nel primo tempo. Chegiocasse contro 11 avversari, come avvenuto nella prima parte di gara, dieci o nove (nel finale) la sostanza non cambiava. Il predominio è sempre stato amaranto, anche quando in un paio di occasione i perugini hanno avuto occasioni da gol.non si è intimorito e ha continuato a macinare il proprio gioco, aggressivo prima di raggiungere il vantaggio, più di gestione dell’incontro poi, la squadra di Indiani è sembrata essere la ...