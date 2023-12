Fiamme Gialle | 40 nuovi atleti per vincere ancora | dall’atletica | fino al karate

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023) Ostia – Nella giornata odierna sono entrati a far parte dei Gruppi Sportivi delle40giovani, vincitori della procedura di selezione grazie ai risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale. Da sottolineare come quest’anno leabbiano ampliato il numero di discipline praticate, introducendo tra gli sport estivi il tiro con l’arco. Tra gliarruolati spiccano i nomi di Simone Bertelli, campione europeo U20 nel salto con l’asta; Alice Pagliarini, migliore prestazione europea e terza mondiale U18 del 2023 nei 60 metri e figlia d’arte di papà Andrea, ex atleta e tecnico dell’ca leggera gialloverde; Sofia Giunchiglia e Giulia Schio, medaglia d’argento ai mondiali giovanili di vela nella classe ...