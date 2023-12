DOPPIO OMAGGIO A VIVALDI DEI SOLISTI AQUILANI A MILANO CON LISCI ALL'ARPA E ORLANDO AL VIOLINO

Si è esibito in concerti solistici e di musica da camera ine stagioni di gran rilievo in Europa, Stati Uniti e Korea. Danieleallievo di Denes Szigmondy - discendente della scuola ...

Festival Orlando, la coreografa Elisabetta Consonni sarà la nuova direttrice artistica: “Dialogo sul territorio” BergamoNews.it

Capo d'Orlando - Festival del Panettone domenica 17 dicembre AMnotizie.it

Orlando LGBTQ+ leader reacts to pope’s policy change for same-sex couples

Quiroga is the executive director of Come Out With Pride which is the host of Orlando’s annual Pride festival. She said there are two sides to the Vatican’s announcement on Monday that Pope Francis ...

Ferrara dedica il primo Festival della poesia a Roberto Pazzi

La poesia diventa protagonista a Ferrara con la prima edizione del Festival della poesia Roberto Pazzi. (ANSA) ...