“Ferite a fior di labbra” | Marta Brioschi esplora la violenza nelle sue più sottili sfaccettature

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo il successo de “La casa gialla” (2022),torna in libreria con un avvincente thriller psicologico dal titolo “di”, pubblicato da Be Strong Edizioni. L’autrice (Milano, 1967), lauree in Economia e in Lingue straniere, appassionata di viaggi, culture orientali e drama coreani, è assurta agli onori delle cronache letterarie