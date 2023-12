“Ferite a fior di labbra” | Marta Brioschi esplora la violenza nelle sue più sottili sfaccettature

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo il successo de “La casa gialla” (2022),torna in libreria con un avvincente thriller psicologico dal titolo “di”, pubblicato da Be Strong Edizioni. L’autrice (Milano, 1967), lauree in Economia e in Lingue straniere, appassionata di viaggi, culture orientali e drama coreani, è assurta agli onori delle cronache letterarie per aver scritto il primo romanzo italiano – “La casa gialla” – interamente ispirato ai k-drama, popolari serie televisive coreane che vantano un buon numero di affezionati spettatori nel nostro Paese e in Europa. Un serial killer che uccide donne, scegliendo a caso le sue vittime e colpendo di notte e in luoghi isolati. Un gruppo di pazienti problematici in terapia per “disintossicarsi” dalla dipendenza dai k-drama, le cui storie si intrecciano ...