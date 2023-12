Fedez e Lucarelli | è guerra | la frecciatina di lui e la replica di Selvaggia

Leggi su tvzap

(Di martedì 19 dicembre 2023) Personaggi TV. Continua la polemica sulla vicenda della pubblicità dei pandoro Balocco di Chiara Ferragni, scoppiata dopo che l’Antitrust ha condannato, con una multa di un milione di euro, le due società collegate all’influencer per l’operazione commerciale scorretta. Ora unasi è scatenata tra la. Il rapper ha preso le difese della moglie scagliandosi contro la giudice di Ballando e accusandola di non aver mai fatto contributo a fare nulla per gli altri, a differenza della sua famiglia. Leggi anche: Chiara Ferragni nei guai, scoppia la bufera sul suo pandoro: cos’è successo Leggi anche: Questa bambina ha fatto la storia di Canale 5 e oggi è famosissima: di chi si tratta Le parole dicontro laIn difesa della moglie, ...