Fedez attacca Selvaggia Lucarelli | “Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro | tu cosa hai fatto?”

(Di martedì 19 dicembre 2023): “Tuhai?”nuovamente: il rapper, nelle scorse ore attivissimo sui social per difendere ladopo il caso Balocco, si è scagliato contro quella che ha definito una “non giornalista”. In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram,ha dichiarato: “La non giornalista non perde l’occasione per buttare merda su unache ha salvato vite. Io e miadi. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati”. Il riferimento è alle donazioni dei Ferragnez che ...

Dopo la maxi-multa dell’Antitrust per il caso del pandoro “griffato” Balocco, Chiara Ferragni appare in video per chiedere scusa e assumersi le sue ... (thesocialpost)

Chiagne e fotte: la strategia del vittimismo delle due influencer Meloni e Ferragni

... adesso dono 1 milione di euro al Regina Margherita Giorgia Meloni contro Chiara Ferragni: guerra tra le due influencer e caccia all'originale Giorgia Melonirisponde: 'Noi diffidiamo ...

Pandoro di Chiara Ferragni, Fedez risponde a Meloni: siamo noi che dovremmo diffidare dai politici Il Sole 24 ORE

Fedez attacca ancora Meloni, ma Ferragni fa mea-culpa e le dà ragione ilGiornale.it

Fedez attacca Selvaggia Lucarelli: “Tu cosa hai fatto”

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, Fedez ha dichiarato: “La non giornalista non perde l’occasione per buttare merda su una cosa che ha salvato vite. Io e mia moglie abbiamo ...

Uno "scivolone" di Fedez pure sulle terapie intensive

La recente multa dell’Antitrust a Chiara Ferragni, accusata di pratica commerciale scorretta per la campagna creata in collaborazione con Balocco per il Pandoro Pink Christmas, non è passata inosserva ...